المالية: مصر نجحت في العودة للأسواق اليابانية.. رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية

أضاف الوزير، أن هذا الإصدار يأتى بعد أقل من أسبوعين من نجاحنا في الدخول إلى أسواق المال الصينية لأول مرة بإصدار ٣،٥ مليار يوان صيني. قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الإصدار الدولي الثاني لمصر من سندات الساموراي اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين مما يدل على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق المستهدفات والمرونة أيضًا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.

أشار محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، إلى أنه تم تنفيذ هذا الإصدار في صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة أس إم بي سي نيكو للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وبضمانة البنك الياباني/ مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبضمانة المؤسسة الأفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني، على نحو استطاعت معه وزارة المالية الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه المستهدف.جل الحواجب سيساعدك علي الحصول علي حواجب طبيعية أو مملوءة..

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHOROUK_NEWS: مسئولون للنواب: التحديات الاقتصادية لن تعيق استكمال مشروعات حياة كريمةمسئولون يؤكدون استكمال مشروعات حياة كريمة رغم التحديات الاقتصادية

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: الإسكان: القيادة السياسية لديها إصرار لاستكمال 'حياة كريمة' رغم التحديات لتحقيق العدالةأكد أسامة حمدي مستشار وزير الإسكان للمشروعات والمرافق، إصرار القيادة السياسية علي استكمال مشروع 'حياة كريمة' وتنفيذ مرحلتها الثانية والثالثة رغم التحديات الاقتصادية.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: أول تعليق من 'الصحة العالمية' على استقبال مصابي غزة في مصرأول تعليق من الصحة العالمية على استقبال مصابي غزة في مصر | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: الصحافة الفرنسية: مصر تستقبل جرحى فلسطينيين على اراضيهاسلطت الصحافة العالمية وتحديدا الناطقة باللغة الفرنسية الضوء على دور مصر الحيوي في علاج الجرحى الفلسطينيين.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: أول تعليق من 'الصحة العالمية' على استقبال مصابي غزة في مصرأول تعليق من الصحة العالمية على استقبال مصابي غزة في مصر | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: عاجل| الصحة العالمية تُرحب باستقبال مصر للجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريشرحبت منظمة الصحة العالمية بقرار مصر باستقبال الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش لتلقي العلاج،

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕