المتحدث باسم حكومة فلسطين: مصر هي الرئة التي يتنفس منها أهلنا في غزة ونشكر الرئيس السيسي

قال إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إننا نقدر الدور الكبير للشقيقة مصر في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، ونشكر مصر رئيسا وحكومة وشعبا على مواقفها القومية المساندة للحق الفلسطيني.

وأوضح في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مصر هي الرئة التي يتنفس منها أهلنا في القطاع، ونقدر موقف الرئيس السيسي الذي رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه". ولفت إلى أن القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس وقوف العالم مع الشعب الفلسطيني، والشعب ينتظر الي مزيد من الضغط العربي والدولي ضد الإبادة التي تجرى في غزة.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

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