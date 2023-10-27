المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي طابا ونوبيع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكرى: إنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا.

وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات عن أن طائرتين موجهتين بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال، حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوى المصرى بمنطقة خليج العقبة، مما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الآخرى بطابا.

وأضاف أنه جاري قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوى المصرى على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة.

المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي طابا ونوبيعقال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكرى : إنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا. اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطاباالمتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطابا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطاباالمتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطابا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

عاجل- المتحدث العسكري يكشف نتائج التحقيقات في حادثي طابا ونويبعكشف المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة، عن نتائج التحقيقات في حادث سقوط مسيرتين في منطقتي نويبع وطابا، اليوم الجمعة. اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري يكشف نتائج التحقيقات في حادثي نويبع وطاباكشف المتحدث باسم القوات المسلحة تفاصيل سقوط جسم غريب في مدينتي نويبع وطابا. اقرأ أكثر ⮕

طائرة بدون طيار ومقذوف.. ماذا حدث في طابا ونوبيع؟طاي رة بدون طيار ومقذوف ماذا حدث في طابا ونوبيع | مصراوى اقرأ أكثر ⮕