المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطابا

كتب- محمد سامي:قال المتحدث العسكري، إنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد 2 طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الآخرى بطابا.

كتب- محمد سامي:قال المتحدث العسكري، إنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد 2 طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الآخرى بطابا. وجاري قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطاباالمتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطابا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري يكشف نتائج التحقيقات في حادثي نويبع وطاباكشف المتحدث باسم القوات المسلحة تفاصيل سقوط جسم غريب في مدينتي نويبع وطابا. اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري بعد حادثي نويبع وطابا: تكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهاتأعلن المتحدث العسكري تفاصيل سقوط جسم غريب في مدينتي نويبع وطابا. وصرح المتحدث العسكري، في بيان صادر اليوم الجمعة أنه في إطار متابع اقرأ أكثر ⮕

عاجل- المتحدث العسكري يكشف نتائج التحقيقات في حادثي طابا ونويبعكشف المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة، عن نتائج التحقيقات في حادث سقوط مسيرتين في منطقتي نويبع وطابا، اليوم الجمعة. اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي طابا ونوبيعقال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكرى : إنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا. اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: المسيرتان في نويبع وطابا قادمتان من جنوب البحر الأحمرقال المتحدث العسكري، إنه أسفرت نتائج التحقيقات، وتحليل وجمع المعلومات، بأن عدد 2 طائرة موجهة بدون طيار، كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال، حيث استهدفت إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا. اقرأ أكثر ⮕