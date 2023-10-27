المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطابا

كتب- محمد سامي:قال المتحدث العسكري، إنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد 2 طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الآخرى بطابا.

كتب- محمد سامي:قال المتحدث العسكري، إنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد 2 طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الآخرى بطابا. وجاري قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

المتحدث العسكرى: المسيرتان الساقطتان فى نويبع وطابا قادمتان من جنوب البحر الأحمرأكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ ، انه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا ، وبتحليل اقرأ أكثر ⮕

كرم جبر تعليقا على حادث طابا: نثق تماما فى إجراءات الدولة المصريةأكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ثقته التامة فى الاجراءات التى تتخذها الدولة المصرية بشأن حادثى نويبع وطابا ، داعيا الى التريث والهدوء. اقرأ أكثر ⮕

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا منذ الفجر وحتى الأنشهود عيان للقاهرة : طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا منذ الفجر وحتى الأن اقرأ أكثر ⮕

بيان هام من المتحدث العسكري بشأن حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطاباقال المتحدث العسكرى إنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا. اقرأ أكثر ⮕

عاجل.. المتحدث العسكري يعلن نتيجة التحقيق في حادثي "طابا ونويبع"قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غ اقرأ أكثر ⮕

طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا منذ الفجر وحتى الآنأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، عن شهود عيان للقاهرة الإخبارية: طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا منذ الفجر وحتي الأن. اقرأ أكثر ⮕