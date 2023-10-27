المتحدث العسكري عن واقعتي طابا ونوبيع: استهداف إحدي الطائرتين خارج المجال الجوي

المتحدث العسكريوأوضح المتحدث العسكري أن نتائج التحقيقات أسفرت بأن 2 طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال؛ حيث تم إستهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع.وشدد المتحدث العسكري على أن القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي يقومون بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

المتحدث العسكريوأوضح المتحدث العسكري أن نتائج التحقيقات أسفرت بأن 2 طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال؛ حيث تم إستهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع.وشدد المتحدث العسكري على أن القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي يقومون بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

المتحدث العسكري: حادث طابا ناتج عن سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور للمستشفىالمتحدث العسكري حادث طابا ناتج عن سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور للمستشفى | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: حادث طابا ناتج عن سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور للمستشفىالمتحدث العسكري حادث طابا ناتج عن سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور للمستشفى | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: حادث طابا ناتج عن سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور للمستشفىالمتحدث العسكري حادث طابا ناتج عن سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور للمستشفى | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي طابا ونوبيعقال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكرى : إنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا. اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي طابا ونوبيعقال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكرى: إنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا. اقرأ أكثر ⮕

طائرة بدون طيار ومقذوف.. ماذا حدث في طابا ونوبيع؟طاي رة بدون طيار ومقذوف ماذا حدث في طابا ونوبيع | مصراوى اقرأ أكثر ⮕