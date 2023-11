02 نقطة عند الفتح، فيما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.94 بالمئة إلى 2332.51 نقطة.

ALBAWABANEWS: المؤشر الياباني يفتح على ارتفاع 1.22%استهل المؤشر الياباني تداولات اليوم الخميس على ارتفاع.

ALBAWABANEWS: بورصة تونس تقفل على ارتفاعأقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس (توناندكس) تعاملات أمس الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.01 ‏بالمئة، ليصل عند مستوى 8396.16 نقطة.‏

MASRAWY: سويلم يلتقي نائب وزير الأراضي الياباني على هامش أسبوع القاهرة للمياهسويلم يلتقي نائب وزير الأراضي الياباني على هامش أسبوع القاهرة للمياه | مصراوى

جريدة الفجر: صعود للأسهم الأوروبية بفضل قطاع العقاراتصعدت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء مع تفاؤل المستثمرين بتحسن أرباح الشركات غير أن أداء المؤشر القياسي تراجع بشدة خلال أكتوبر بفعل مخاوف مرتبطة بالنمو الاقتصادي ومن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول .

MASRAWY: وزير الري: ارتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمي يؤثر سلبيا على قطاع المياهوزير الري ارتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمي يؤثر سلبيا على قطاع المياه | مصراوى

YOUM7: ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 11.78% خلال تعاملات شهر أكتوبرارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 'إيجي إكس 30' بنسبة 11.78% ليغلق عند مستوى 22550.65 نقطة، خلال جلسات شهر أكتوبر، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 'إيجي إكس 70 متساوي الأوزان'.

