اللُّبنيني أتدجيكو سامادو في قائمة الفريق الأفريقية، بعد التعاقد رسمياً معهما

والبنيني أتدجيكو سامادو في قائمة الفريق الأفريقية، بعد الإعلان رسمياً عن التعاقد معهما عقب وصول بطاقتهما الدولية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وكان الثنائي اجتاز الكشف الطبي بالنادي البورسعيدي وانتظما في تدريبات تأهيلية لتجهيزهما للمشاركة مع الفريق في فترة الإعداد المقبلة.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري، بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر، سلسلة تدعيمات الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد بالتعاقد مع السنغالي بابي بادجي لاعب فريق المغرب التطواني السابق بعقد يمتد لموسمين وينتهي بنهاية موسم 2026/2025 مع إمكانية تمديد التعاقد لموسم آخر حسب رغبة النادي المصري، وكذلك التعاقد مع الدولي البنيني لاعب فريق باني جانسي اف سي البنيني بعقد يمتد لثلاثة مواسم بداية من مطلع موسم 2025/2024 وحتى نهاية موسم 2027/2026، حيث تم الحصول على الاستغناء الخاص...

بذلك يتسلح الفريق البورسعيدي بـ 9 صفقات صيفية في القائمة الأفريقية وهم: خالد الغندور من الاتحاد السكندري، ثنائي الإسماعيلي محمد مخلوف ومحمد هاشم، ثنائي سيراميكا خالد صبحي وأحمد القرموطي، كريم بامبو من البنك الأهلي، محمود حمدي من مودرن سبورت، السنغالي بابا بادجي والبنيني أتدجيكو سامادو. ويعود النادي المصري إلى استئناف تدريباته يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول من أكتوبر الجاري بعد انتهاء راحة الثمانية أيام التي منحها علي ماهر للاعبين، وذلك عقب التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التغلب على الهلال الليبي في دور الـ 32 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3.

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