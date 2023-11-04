اللواء عباس إبراهيم يلعب دورًا في عملية خروج مزدوجي الجنسية من قطاع غزة

اللواء عباس إبراهيم: لعبت دورا في عملية خروج مزدوجي الجنسية من قطاع غزة عبر معبر رفحزيادة سعر البنزين في نوفمبر 2023 : التحريك رقم 15 لسعر الوقود في 4 سنواتوزارة البترول تعلن بدء تطبيق أسعار البنزين الجديدة من الثامنة صباح الجمعة 3 نوفمبر وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة:"لم نتمكن منذ أيام من إيصال المساعدات الطبية إلى مستشفيات غزة والشمال بينها الشفاء والإندونيسي"

. جدير بالذكر أن طائرات الاحتلال قصفت المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، بالتزامن مع استهداف قافلة مركبات إسعاف تقل جرحى، بعد انطلاقها من المجمع باتجاه معبر رفح في جنوب القطاع، بهدف نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وأخرى عند دوار أنصار، وفي شارعي العباس والرشيد. وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة، إلى 9155 شهيدا، وأكثر من24 ألفا، أكثر من 73% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن فزعه بعد هجوم على سيارة إسعاف في غز

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SHOROUK_NEWS: اللواء عباس إبراهيم: لعبت دورا في عملية خروج مزدوجي الجنسية من قطاع غزة عبر معبر رفحخروج أمن من معبر رفح

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ALBAWABANEWS: بالفيديو.. دخول دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية عبر معبر رفحنقلت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، صورة حية لوصول عدد من مزدوجي الجنسية إلى مصرمن قطاع غزة عبر معبر رفح البري، منذ قليل.

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جريدة الفجر: ‏مجموعة جديدة من الفلسطينيين مزدوجي الجنسية تغادر قطاع غزة إلى مصرغادرت ‏مجموعة جديدة من الفلسطينيين مزدوجي الجنسية، قطاع غزة إلى مصر، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

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YOUM7: بايدن: 74 مواطنا أمريكيا من مزدوجى الجنسية غادروا قطاع غزةأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم الخميس أن 74 مواطنا أمريكيا من مزدوجى الجنسية غادروا قطاع غزة إلى مصر.

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YOUM7: إكسترا نيوز: وصول دفعة جديدة من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفحأفادت قناة اكسترا نيوز فى خبر عاجل، بوصول دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح.

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AKHBARELYOM: فنزويلا: ما يحدث في غزة عملية إبادة للفلسطينيينوصف وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل أحداث قطاع غزة بأنها 'عملية إبادة' للفلسطينيين من قبل إسرائيل.

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