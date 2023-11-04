اللواء عباس إبراهيم يلعب دورًا في عملية خروج مزدوجي الجنسية من قطاع غزة

اللواء عباس إبراهيم: لعبت دورا في عملية خروج مزدوجي الجنسية من قطاع غزة عبر معبر رفحزيادة سعر البنزين في نوفمبر 2023 : التحريك رقم 15 لسعر الوقود في 4 سنواتوزارة البترول تعلن بدء تطبيق أسعار البنزين الجديدة من الثامنة صباح الجمعة 3 نوفمبر وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة:"لم نتمكن منذ أيام من إيصال المساعدات الطبية إلى مستشفيات غزة والشمال بينها الشفاء والإندونيسي"
. جدير بالذكر أن طائرات الاحتلال قصفت المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، بالتزامن مع استهداف قافلة مركبات إسعاف تقل جرحى، بعد انطلاقها من المجمع باتجاه معبر رفح في جنوب القطاع، بهدف نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وأخرى عند دوار أنصار، وفي شارعي العباس والرشيد. وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة، إلى 9155 شهيدا، وأكثر من24 ألفا، أكثر من 73% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن فزعه بعد هجوم على سيارة إسعاف في غز
مصر عناوين
اكتب تعليق
:
مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر »
مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر »
مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 | اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 | اقرأ أكثر »
مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر »