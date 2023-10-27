اللواء هشام الحلبي: احتمال استهداف مصر من حطام طابا ونويبع ضعيف

اللواء هشام الحلبي يتحدث عن حادث طابا ونويبع وأضاف"الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، في تغطية خاصة للأحداث في غزة، عبر قناة"سي بي سي"، اليوم الجمعة، أن بعض أجزاء الصواريخ والطائرات تسقط في الحدود المصرية أمر طبيعي لأن مصر في منطقة صراعات، والأمر قابل للتكرار سواء مع مصر أو أي دولة جوار، لأنها في منطقة عمليات غير مسيطر عليها، خاصة أن طرفي الصراع متوترين خاصة الجانب الإسرائيلي.

وتابع اللواء هشام الحلبي، أن أمريكا أرسلت مستشارين لإسرائيل من أجل المساعدة في العمليات تجاه فلسطين، ويوجد إطلاق نار بسرعات متعددة، ويوجد توتر واضح في الأحداث، لافتا إلى أن إسرائيل أثناء حادث الدبابة أعلنت أن الأمر وقع بالخطأ.

واستكمل، أنه طالما لا يوجد أي دليل واضح على جهة الإطلاق في حادث نويبع وطابا يجب الانتظار، وحق مصر لن يُهدر إذ أن الجيش المصري جيش يثق في نفسه وغير مرتبك.

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