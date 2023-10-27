اللهم إني استودعك إياهم.. لاعب المقاولون العرب: الاتصالات بأهلي في غزة انقطعت

وكتب محمود وادي عبر حسابه الشخصي علي انستجرام:"أمي واخواني وأصحابي انقطع الاتصال بهم تماماً في غزة اللهم إني استودعك اياهم يا الله فاحفظهم في حفظ يااااا رب".كان يوم أمس الجمعة، الاسوا على الفلسطينيين وقطاع غزة منذ اندلاع الحرب على غزة من جانب جيش الاحتلالالإسرائيلي.

وشهدت أحداث اليوم تصعيدًا كبيرصا من جانب قوات الاحتلال التي وسعت من غزوها وعدوانها في فلسطين لأكثر منمنطقة وبدات في الاجتياح البري جزئيًا لقطاع غزة. وشهد أحداث الأمس وقائع ألهبت الصراع وأربكت كثير من الحسابات مع تمادي اسرائيل في تصعيدها وعدم الانصياعللمجتمع الدولي بوقف اطلاق النار وقصف المدنيين.أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن شركات الاتصالات الفلسطينية أعلنت القصف الإسرائيلي دمر جميع المسارات الدوليةالمتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجى.

ومن ناحيتها قالت شركة الاتصالات الفلسطينية - جوال فى بيان لها : نأسف للإعلان عن انقطاع كامل وكافة خدماتالاتصالات والانترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل. وواصلت: فقد تسبب القصف الشديد في الساعة الاخيرة بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالمالخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات شركات الاتصالات عنقطاع غزة الحبيب. headtopics.com

عاجل.. قصف جوي ومدفعي غير مسبوق على غزة تزامنا مع قطع الاتصالات والإنترنتانقطعت الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن مناطق واسعة بقطاع غزة، بالتزامن مع قصف إسرائيلي غير مسبوق. اقرأ أكثر ⮕

مصطفى شلبى يجرى فحوصات طبية بعد إصابته أمام إنبىيجرى مصطفى شلبى، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فحوصات طبية فى أحد المستشفيات بالقرب من ملعب المقاولون العرب، بعدما تعرض اللاعب للإصابة فى القدم.. اقرأ أكثر ⮕

غارات عنيفة وغير مسبوقة.. غزة تتعرض للقصف الإسر ائيلي.. بث مباشرتعرضت غزة لقصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق مع انقطاع الاتصالات، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأخيرة، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت. اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انقطاع الاتصال بين فرقه العاملة في غزة عن غرفة عمليات القطاعانقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في غزة جراء هجمات إسرائيل. اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال: القوات البرية توسع عملياتها في غزة هذه الليلةانقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في غزة جراء هجمات إسرائيل. اقرأ أكثر ⮕

حركة فتح عن هجمات إسرائيل: ما نراه أشبه بيوم القيامة.. وخسائر الغزو ستهز ما تبقى من سمعة جيش الاحتلالتعطل عمل فرق الإسعاف والصحافة بعد تدمير الاحتلال مراكز وأبراج الاتصالات وقطع خدمات الإنترنت في غزة. اقرأ أكثر ⮕