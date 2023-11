الله يقرفك ... إبراهيم فايق يفتح النار على نجم الأهلي : لاعب مؤذي

وودع الأهلي الدوري الإفريقي على يد صن دوانز في المباراة التي اقيمت على استاد القاهرة فى نصف نهائى الدوري الأفريقي.ويواجه صن داونز منافسه الوداد المغربي في نهائى الدوري الإفريقي.

