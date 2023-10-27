الكويت أمام الأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل القرارات الدولية والقانون في حرب غزة

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 10:28 مقالت دولة الكويت إن جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد دولة فلسطين بحجة"الدفاع عن النفس" تدل على تجاهله القرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأكدت الملحق الدبلوماسي الكويتية ريم الشرهان - في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة تحت بند (آليات نزع السلاح) ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية"كونا" اليوم /الجمعة/- أنه يتوجب على المجتمع الدولي التدخل الفوري ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب الصارخة وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي، مشيرة إلى أن"الأكاذيب والإنكار المستمر لجرائم حرب" هذا الكيان لم تعد فعالة.

وأضافت الشرهان أنه على الرغم من الالتزام الذي تبديه دولة الكويت، إلا"إننا نعرب عن قلقنا نتيجة عدم الوصول إلى تقدم ملموس على صعيد نزع السلاح وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها في هذا الإطار". وجددت التأكيد على ضرورة الخروج من حالة الجمود التي تعاني منها الآليات الأممية منذ عقود من العجز عن إحراز أي تقدم تجاه القضايا والمواضيع على جداول أعمالها. headtopics.com

وأشارت الشرهان إلى أن معظم المجتمع الدولي يسارع إلى إدانة البعض عندما يتعلق الأمر بالأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، فيما يلتزم الصمت عندما يتعلق الأمر بالآخرين.

اقرأ أكثر:

akhbarelyom »

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 7000 مدني في غزة منذ 7 أكتوبرأكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أنّ إسرائيل قتلت نحو 7000 مدني في قطاع غزة بهمجية ووحشية، لافتًا إلى أن إسرائيل تنتهك القوانين الدولية أمام العالم أجمع. اقرأ أكثر ⮕

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: استشهاد 7000 مدني في غزة بينهم 3000 طفلأكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أنّ إسرائيل قتلت نحو 7000 مدني في قطاع غزة بهمجية ووحشية، لافتًا إلى أن إسرائيل تنتهك القوانين الدولية اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل لا يمكن أن تبقى فوق القوانينوزير الخارجية الأردني: إسرائيل لا يمكن أن تبقى فوق القوانين وترتكب جرائم حرب في غزة اقرأ أكثر ⮕

ما نعرفه حتى الآن عن سقوط صاروخ في طابا .. ورد فعل مصرسقوط صاروخ على طابا 27 أكتوبر 2023 في حرب إسرائيل غزة اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: سقوط طائرة موجهة بدون طيار مجهولة الهوية في طابا.. والحادث قيد التحقيقسقوط طائرة موجهة بدون طيار مجهولة الهوية على طابا 27 أكتوبر 2023 في حرب إسرائيل غزة اقرأ أكثر ⮕

مجلس الأمن الدولي يفشل مرة أخرى في وقف الحرب علي فلسطين ويرفض القرارات الأمريكية والروسيةمجلس الأمن، الحرب، الحرب علي فلسطين، إسرائيل، العدو الإسرائيلي، القرارات الأمريكية، القرارات الأمريكية والروسية، مجلس الأمن الدولي، الحرب علي غزة، الحرب في غزة، وقف الحرب علي فلسطين، الحرب علي فلسطين، اقرأ أكثر ⮕