الكنيسة تنظم دورة للمقبلين على الزواج بإيبارشية أبوقرقاص

اختتم المركز القبطي لخدمة الشباب بإيبارشية أبوقرقاص، أمس، دورة للمقبلين على الزواج تحت عنوان"بَيْتًا آمِنًا"، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام، في كنيسة السيدة العذراء بمدينة الفكرية (مقر المطرانية).

حاضر في الدورة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية وعدد من الخدام والخادمات المتخصصين، وشارك فيها ٨٤ شاب وشابة من أبناء الإيبارشية.البابا تواضروس: النجاح كلمة تُطلق على كل مراحل الحياةمارسيل كولر يضرب بيد من حديد..دش ساخن لثلاث لاعبين فمن هم؟

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