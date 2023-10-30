الكنيسة تودع القمص تادرس سمعان كاهن بإيبارشية أبوقرقاص

تودع إيبارشية أبوقرقاص التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأب المبارك القمص تادرس سمعان كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بأتليدم، عن عمر تجاوز الـ٧٦ سنة، وبعد خدمة كهنوتية امتدت لما يقارب ٤٥ سنة.

وولد الأب المتنيح يوم ٧ يوليو ١٩٤٧ وسيم كاهنًا في ٢٤ فبراير ۱۹۷۹ ونال رتبة القمصية في ١٩ نوفمبر ۲۰۰۸. وستقام صلوات تجنيزه في كنيسته الساعة اليوم بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، ومجمع الآباء الكهنة.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص في نياحة الأب الفاضل القمص تادرس سمعان، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة، ولشعب كنيسته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين. headtopics.com

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