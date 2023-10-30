الكنائس المصرية ترفض التهجير وتدين قصف الاحتلال

العنف غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، وتستنكر كل مظاهر العنف الانتقامى الذى أدى إلى قتل وجرح آلاف الأبرياء، وتدمير البنى التحتية والتهجير القسري، وكنائس أثرية فى قطاع غزة، وكذلك استمرار العدوان الغاشم على كل أبناء القطاع من مختلف الديانات.

وقالت لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس في بيانها: نظرًا للأحداث الجارية التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق، وقد انعكس ذلك بوضوح على كلمة صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني في عظته الأسبوعية بخصوص الأوضاع الإنسانية المحزنة وقصف مستشفى الأهلي المعمداني متحديين كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وتأييدا لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص الأحداث الجارية في فلسطين، ورفض فكرة تهجير الأشقاء الفلسطينيين من غزة.

واختتم البيان: راجون من الرب أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر سالمة، بصلواتكم وصلوات أبينا صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية. وقال فى تصريحات خاصه ل" الفجر" ان تعاليم الكنيسة ضد ذلك، التظاهر ليس حلا لان التجمعات قد تادى إلى مشاكل كبيرة فى غنى عنها، غير ان اعتادت الكنيسة اثناء الحروب والصراعات والمشاكل تلجىء إلى الصلاة والصوم ورفع القداسات الالهية هذه هى تعاليم الكنيسة القبطية الارثوذكسية. headtopics.com

وقال"زاخر" فى تصريحات للفجر كنت اتمنى ان يوجه البيان الآباء المطارنه والأساقفة إلى الاعتكاف ودعوة الشعب القبطى إلى صلاة يومية ليوقف الله آله الحرب الشريرة ويجفظ الكل من ويلات الحروب ويجمى وطننا من الحراب.

وقال فى تصريحات خاصة للفجر، سعدت جدا ببيان صادر عن نيافة الحبر الجليل الانبا بيمن"مطران نقادة وقوص ورئيس دير الملاك ميخائيل بنقادة ومُقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس" يدعو في أصحاب النيافة الأباء المطارنة والأساقفة لحشد ابناء الكنيسة للمشاركة في المسيرات للتضامن مع الشعب الفلسطيني وتأييد القرارات المزمع أن يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الأمن القومي المصري والتنديد بالجرائم التي ترتكبها دولة الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. headtopics.com

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