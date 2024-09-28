الكويت تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورا

مصدر حكومي: قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يمكن المواطن من البناء على الأرض التي تصل واجهتها لأقل من 9 أمتارهاشم صفي الدين.. شخصية جديدة تبرز كخليفة محتمل في حزب الله بعد اغتيال حسن نصر اللهتفاصيل القبض على طبيبين بتهمة التحرش بالمريضات في الأقصر: أحدهما استبعد إداريا بسبب بلاغ سابقعلاقة عاطفية مع زوجة خاله.. كشف غموض العثور على جثة شاب في بلكونة منزل جدته بالبحيرةدعت الكويت ، مواطنيها لمغادرة الأراضي ال لبنان ية بشكل فوري في ظل تكثيف ال عدوان الإسرائيلي.
وقال بيان لوزارة الخارجية الكويتية، مساء السبت: «نهيب وزارة الخارجية بكافة المواطنين الكرام المتواجدين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، بمغادرة أراضيها بشكل فوري».وفي وقت سابق من السبت، أعلن حزب الله اللبناني، اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر قيادة الحزب في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال في بيان، نشره عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «نصر الله انتقل إلى جوار ربه، شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا». وأشار إلى أن «نصر الله قاد مسيرة حزب الله نحو ثلاثين عامًا»، متعهدًا بـ«مواصلة الجهاد في مواجهة العدو، وإسنادًا لغزة وفلسطين، ودفاعًا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف».
لبنان عدوان اغتيال حزب الله الكويت
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »