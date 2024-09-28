الكويت تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورا

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وقال بيان لوزارة الخارجية الكويتية، مساء السبت: «نهيب وزارة الخارجية بكافة المواطنين الكرام المتواجدين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، بمغادرة أراضيها بشكل فوري».وفي وقت سابق من السبت، أعلن حزب الله اللبناني، اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر قيادة الحزب في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال في بيان، نشره عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «نصر الله انتقل إلى جوار ربه، شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا». وأشار إلى أن «نصر الله قاد مسيرة حزب الله نحو ثلاثين عامًا»، متعهدًا بـ«مواصلة الجهاد في مواجهة العدو، وإسنادًا لغزة وفلسطين، ودفاعًا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف».

لبنان عدوان اغتيال حزب الله الكويت

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