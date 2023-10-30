الكشف على 1585 مريضا فى قافلة طبية مجانية بقرى 'حياة كريمة' في الإسكندرية

، بقرية بنجر السكر 7 والتى تم إقامتها بوحدة بنجر 7 بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، والتى تبعد 28 كم عن أقرب مستشفى (برج العرب المركزى)، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندريةوقالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن القافلة ضمت 8 تخصصات طبية (الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والعظام وتنظيم الأسرة والأسنان والرمد ) وشارك فيها 50 عضوا من أعضاء الفريق الطبى والمعاونين لهم...

، بقرية بنجر السكر 7 والتى تم إقامتها بوحدة بنجر 7 بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، والتى تبعد 28 كم عن أقرب مستشفى (برج العرب المركزى)، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندريةوقالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن القافلة ضمت 8 تخصصات طبية (الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والعظام وتنظيم الأسرة والأسنان والرمد ) وشارك فيها 50 عضوا من أعضاء الفريق الطبى والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمالوأشارت الى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1585 مريضا من أهالى من المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 322 حالة إلى العيادات التخصصية والمستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولةمن جانبها قالت الدكتورة رشا فوزى منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 138 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و89 تحليلاً بمعمل الطفيليات و2 أشعة سينية علاوة على فحص 121 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 623 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحيةمنظمة بريطانية: عدد شهداء أطفال غزة تجاوز ضحايا مناطق النزاع بالعالم منذ2019نائبة الرئيس الأمريكى: لا نية لإرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل أو غزةبايدن يعرب عن تقديره لجهود مصر فى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزةحفل الكرة الذهبية.. منافسة قوية للتتويج بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى

كشف مجاني على 1585 مريضا بقرية بنجر 7 في قافلة طبية بالإسكندريةتمكنت مديرية صحة الإسكندرية من توقيع كشف مجاني على 1585 مريض بقرية بنجر 7 في قافلة طبية بالإسكندرية والتي تبعد 28 كم عن اقرب مستشفي مستشفي برج العرب المركزي اقرأ أكثر ⮕

الكشف على 1622 شخص فى قافلة طبية بقرية أبو زهرة بالإسكندرية ضمن 'حياة كريمة'نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية والتى تم إقامتها بالوحدة الصحية بقرية ابو زهرة بمنطقة برج العرب بالاسكندرية والتى تبعد 24 كم عن اقرب مستشفى 'مستشفى برج العرب المركزى ' اقرأ أكثر ⮕

الكشف على 1250 شخصا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخأعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ توقيع الكشف الطبي على 1250 مواطناً في قافلة طبية مجانية تم تنظيمها بقرية طاهر التابعة لمركز كفر الشيخ، على مدار يوم اقرأ أكثر ⮕

الكشف على 1101 مواطن بقافلة طبية مجانية في دشنا ضمن حياة كريمة بقناصرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية العزب التابعة لمركز دشنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية ' حياة كريمة '. اقرأ أكثر ⮕

حياة كريمة.. الكشف على 1585 مريضًا بقافلة طبية مجانية في الإسكندريةنظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية مجانية، بقرية بنجر السكر 7، والتي تم إقامتها بوحدة بنجر 7 بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، والتي تبعُد 28 كم عن أقرب مستشفى، وهي برج العرب المركزي. اقرأ أكثر ⮕

صحة المنيا تنظم قافلة طبية مجانية بقرية السرارية في المنيا ضمن 'حياة كريمة'تنظم مديرية الصحة بدءا من اليوم الإثنين، قافلة طبية علاجية بقرية السرارية بمركز سمالوط على مدار يومين متتاليين 30 و 31 أكتوبر الجارى ضمن مبادرة 'حياة كريمة'.. اقرأ أكثر ⮕