الكشف وتوفير العلاج لـ1900 حالة في 7 تخصصات بقافلة مجانية للصحة ببني سويف

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة"حياة...

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية"على مدار يومي السبت والأحد الماضيين 28 ، 29 أكتوبر الجاري، بقرية هرم ميدوم بالواسطى، تضم 8عيادات في7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة ،النساء، الأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية حيث تم الكشف على 1902 مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 44، معمل طفيليات 41، حالات الأشعة 13، استصدار قرارين للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 81 حالة، تحويل 6 حالات...

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطنا، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100... headtopics.com

فيما أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، و عيد فرج مسئول معلومات القوافل،أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

حياة كريمة ببنى سويف.. الكشف وتوفير العلاج لـ 1900 حالة بقافلة طبيةتابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، اقرأ أكثر ⮕

الكشف على 1101 مواطن بقافلة طبية مجانية في دشنا ضمن حياة كريمة بقناصرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية العزب التابعة لمركز دشنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية ' حياة كريمة '. اقرأ أكثر ⮕

سقوط عصابة سرقة دراجات نارية ببنى سويفضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، عناصر تشكيل عصابي ببنى سويف، تخصص في سرقة الدراجات النارية، وثبت إرتكابهم 18 واقعة سرقة وإعادة المسروقات. اقرأ أكثر ⮕

ضبط 4 هاربين من أحكام ببني سويف والمنياألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن بني سويف والمنيا من ضبط 4 هاربين من أحكام ببني سويف والمنيا. اقرأ أكثر ⮕

انتظام الدراسة بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية لصناعة مواد البناء ببنى سويف.. صورانتظمت الدراسة اليوم بمدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية وصناعات مواد البناء ببنى سويف فحص واختيار بلوكات الرخام - الصيانة العامة لخطوط الجلى - وصيانة شاسيهات SPD ، 3، بواقع 75 طالبا فى المدرسة.. اقرأ أكثر ⮕

الكشف على 1250 شخصا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخأعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ توقيع الكشف الطبي على 1250 مواطناً في قافلة طبية مجانية تم تنظيمها بقرية طاهر التابعة لمركز كفر الشيخ، على مدار يوم اقرأ أكثر ⮕