الكشف على 1250 شخصا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

12:04 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023اختتمت القافلة الطبية المجانية، التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية في محافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية طاهر التابعة لمركز كفر الشيخ، على مدار يومين متتاليين، لتقديم خدماتها لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».القافلة الطبية

شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية طاهر والقرى المجاورة بمركز كفر الشيخ، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، فضلا عن معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضحت أنّ القافلة وقَّعت الكشف الطبي على 1250 مواطنا، وخضع 86 مواطناً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ160 حالة، وأشعة لـ41 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد، وانتفع بها 614 مواطنًا. headtopics.com

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