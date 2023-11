الكشف على 2184 مريضًا في قافلة طبية بقرية اليمن غربي الإسكندرية

وقالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إن القافلة ضمت ١١ تخصصًا (باطنة - أطفال - تنظيم أسرة - نساء - جراحة - عظام - أسنان - جلدية - أنف وأذن - صدرية - رمد) وشارك فيها ٦٧ عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل فرنسا تعزيز التعاون في مجالي السياحة والثقافة وأشارت ندا أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ٢١٨٤ مريض من أهالي من المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ٢٢ حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء ٢٣٧ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و ١٣١ تحليلاً بمعمل الطفيليات و ١٢ أشعة سينية و ٦١ أشعة موجات صوتية علاوة على فحص ١١٥ من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لعدد ٦٦٠ مواطن من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

يأتي هذا في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف ادارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان.

