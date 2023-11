الكشف عن قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

وتمطر آلياته بالقذائفنشر في: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 2:42 ص | آخر تحديث: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 2:42 صوأسفرت القرعة عن مواجهة قوية سوف تجمع بين نادي نيوكاسل يونايتد وتشيلسي. وسيواجه نادي فولهام نظيره إيفرتون على ملعب الأخير.وسوف تجري قرعة ثانية في الدور نصف النهائي من كأس كاراباو بعد نهاية الدور ربع النهائي، في حين سيلعب نصف النهائي في ملعب ويمبلي وكذلك الدور النهائي.

