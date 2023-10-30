القنصل العام بالمملكة المتحدة يلتقى باعضاء المجلس الوطنى فى بريطانيا

استهل سعادة السفير اللقاء بالترحيب بأعضاء المجلس لمناقشة سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة أبناء الجالية المصرية فى المملكة المتحدة ولتعزيز أواصر التواصل للوقوف على احتياجات أبناء الجالية والتعرف على المعوقات التى تواجههم ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة

وقد بدأ الحوار بحديث الساعة الذى يشغل العالم أجمع ألا وهو مايجرى فى قطاع غزة والشعب الفليسطيني بصفة عامة واستعرض الحاضرون مايقومون به لمناصرة هذه القضية بالمشاركة فى مختلف الفعاليات ومخاطبة الأجهزة الحكومية البريطانية والاجتماع معهم ومؤكدين على دعم وتأييد القيادة السياسية فى كافة القرارات التى تتخذها لحماية الأمن القومى وحدود البلاد، كما أجمع الحاضرون على دعم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

بدأ الاجتماع بمناقشة العواقب التى تواجه الانتخابات الرئاسية وكان اهمها بعد المسافات وعدم توافر بطاقات سارية المفعول نظرا لارتفاع اسعارها وقد اجمع الحاضرون على أن الوقت قد لايكون متوفر للتعامل مع توفر الانتخاب الإليكتروني أو بالبريد ولكنهم طلبوا من سعادة السفير محاولة الحصول بتصريح للمواطنين للانتخاب بالبطاقات المنتهية مع ضرورة العمل من الأن لتمكن جميع المواطنين فى خارج مصر فى المستقبل فى المشاركة فى الانتخابات بالتغلب على هذه العواقب ومواكبة التقدم الإلكتروني الذى يتطلع له شباب المصريين فى... headtopics.com

أيضا تطرق الحديث إلى إعادة النظر فى التأمين الإجباري المفروض على جوازات السفر عند تجديدها والذى لايفيد المهاجرين بأى شيئ نظرا لوجود شرط عدم البقاء خارج مصر لفترة تتجاوز ٩٠ يوم وأيضا التأمين الذى عرضته وزارة الهجرة نظرا لقصوره على من لايتعدوا ٦٥ سنه وأيضا على أهمية لقاء اعضاء المجلس بالمسؤولين المصريين اثناء زيارتهم للمملكة المتحدة.

ولمواصلة الاهتمام بشباب المصريين بالخارج اقترح الحاضرون عقد لقاء لهم مع سعادة القنصل العام فى حوار مفتوح يتم الإعداد له ف. منتصف شهر ديسمبر. وخلال اللقاء حرص سعادة القنصل العام السفير محمد أبوالخير على اطلاع المجلس المصرى بالمملكة المتحدة على الجهود التى تبذلها القنصلية لتطوير الخدمات المقدمة من القنصلية وما تقوم به القنصلية مع مع الجهات المختصة فى مصر بهذا الشأن. headtopics.com

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