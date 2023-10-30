القومي للترجمة يشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ42

أطباء بلا حدود: الفظائع في غزة بلغت حدا لم نشهده من قبلالسيسي يجتمع مع مدبولي وعدد من المسئولين لمتابعة مستجدات جهود حماية الأراضي الزراعيةلعنة العقد الثامن التي ذكرها أبو عبيدة.. لماذا يخشاها السياسيون والحاخامات اليهود؟يشارك المركز القومي للترجمة في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ42، والتي تنطلق فعالياتها، بعد غد الأربعاء، ويستمر حتى يوم 12 نوفمبر المقبل.
وقالت الدكتورة كرمة سامي رئيسة القومي للمسرح، إنه تم اختيار مجموعة كبيرة من إصدارات المركز الحديثة لعرضها في معرض الشارقة، ومنها"علم اللغة البيئي"، القرية، الليلة الثانية بعد الألف وحكايات أخرى، سنوات القرب من دوستويفسكي، فلسفة البلاغة، مثنوي سلسلة الذهب، الكتاب البري، الأفريكانية، مدرسة الحمقى، براءة جذرية، الرواية الأمريكية عند الكاتبات الأفرو أمريكيات، شهود على نهاية عصر، طه حسين: من الشاطئ الآخر، السنة والثلاثون موقفًا دراميًا، حواديت الأطفال والبيوت، قراءات في أعمال نوال...
"دراسات عن المماليك في مصر، الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية، وسط الجزيرة العربية وشرقها، تذكر الحرب العالمية الأولى، ما بعد التاريخ، مقدمة في تاريخ إسرائيل، تاريخ البحث النقدي التلريخي للعهد القديم، تاريخ العرب العام، الصين في عشر كلمات، تاريخ البحر الأحمر: من ديليسبس حتى اليوم، أسباب الحرب العالمية الثانية، تاريخ أثيوبيا، صعود أهل النفوذ، ذكريات في الترجمة". headtopics.com
"طه حسين من الأزهر للسوربون، الاستشراق الطليعي، مقدمة التصوف المسيحي، بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الإسلامي 641-1517 م، المحتوى في علم الكلام: من التراث العربي اليهودي، الغصن الذهبي، الهلال الأسود، الزواج والحداثة، الصعود العالمي للشعبوية، الحق في الكسل، اللوبي العربي، الاقتصاد الثقافي العالمي، ثمن عدم المساواة، الدر المنثور في طبقات ربات الخدور، تدبر الكبر، أهل التشريع والتأويل، مدارات المجاز في الخطاب، السياسة، فهم التنمية المستدامة، القصة العظيمة للرياضيات، حقوق الملكية الفكرية...