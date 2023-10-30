القومي للترجمة يشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ42

أطباء بلا حدود: الفظائع في غزة بلغت حدا لم نشهده من قبلالسيسي يجتمع مع مدبولي وعدد من المسئولين لمتابعة مستجدات جهود حماية الأراضي الزراعيةلعنة العقد الثامن التي ذكرها أبو عبيدة.. لماذا يخشاها السياسيون والحاخامات اليهود؟يشارك المركز القومي للترجمة في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ42، والتي تنطلق فعالياتها، بعد غد الأربعاء، ويستمر حتى يوم 12 نوفمبر المقبل.

وقالت الدكتورة كرمة سامي رئيسة القومي للمسرح، إنه تم اختيار مجموعة كبيرة من إصدارات المركز الحديثة لعرضها في معرض الشارقة، ومنها"علم اللغة البيئي"، القرية، الليلة الثانية بعد الألف وحكايات أخرى، سنوات القرب من دوستويفسكي، فلسفة البلاغة، مثنوي سلسلة الذهب، الكتاب البري، الأفريكانية، مدرسة الحمقى، براءة جذرية، الرواية الأمريكية عند الكاتبات الأفرو أمريكيات، شهود على نهاية عصر، طه حسين: من الشاطئ الآخر، السنة والثلاثون موقفًا دراميًا، حواديت الأطفال والبيوت، قراءات في أعمال نوال...

"دراسات عن المماليك في مصر، الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية، وسط الجزيرة العربية وشرقها، تذكر الحرب العالمية الأولى، ما بعد التاريخ، مقدمة في تاريخ إسرائيل، تاريخ البحث النقدي التلريخي للعهد القديم، تاريخ العرب العام، الصين في عشر كلمات، تاريخ البحر الأحمر: من ديليسبس حتى اليوم، أسباب الحرب العالمية الثانية، تاريخ أثيوبيا، صعود أهل النفوذ، ذكريات في الترجمة". headtopics.com

"طه حسين من الأزهر للسوربون، الاستشراق الطليعي، مقدمة التصوف المسيحي، بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الإسلامي 641-1517 م، المحتوى في علم الكلام: من التراث العربي اليهودي، الغصن الذهبي، الهلال الأسود، الزواج والحداثة، الصعود العالمي للشعبوية، الحق في الكسل، اللوبي العربي، الاقتصاد الثقافي العالمي، ثمن عدم المساواة، الدر المنثور في طبقات ربات الخدور، تدبر الكبر، أهل التشريع والتأويل، مدارات المجاز في الخطاب، السياسة، فهم التنمية المستدامة، القصة العظيمة للرياضيات، حقوق الملكية الفكرية...

المركز القومي للترجمة يشارك بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 42يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته ال 42 والذي تنطلق فعالياته الأربعاء المقبل الموافق 1 نوفمبر ويستمر حتى يوم 12 م اقرأ أكثر ⮕

60 فعالية وورش عمل فى الكتب المصورة فى معرض الشارقة للكتاب 2023تجمع فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، عشاق الكتب المصورة 'الكوميكس'، في أكثر من 60 فعالية وورشة عمل متخصصة يقدمها نخبة من الفنانين والمبدعين في صناعة الكتب المصورة والأنيمي اقرأ أكثر ⮕

كوريا الجنوبية تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب كضيف شرفتشارك كوريا الجنوبية فى معرض الشارقة الدولي للكتاب لعام 2023 كضيف شرف المهرجان، الذب سيقام في مركز إكسبو الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، بدءا من الأول من نوفمبر ويستمر حتى 12 من الشهر نفسه. اقرأ أكثر ⮕

تعرف على إصدارات 'القومى للترجمة' فى معرض أكاديمية ناصر العسكريةيشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بمعرض أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والذي يبدأ اليوم ويستمر حتى 2 نوفمبر المقبل. اقرأ أكثر ⮕

صدر حديثًا.. الجزء الثانى من سلسلة 'زينبيات' لـ زينب وهبةصدر حديثًا عن دار المفكر العربي للنشر والتوزيع، الجزء الثاني من سلسلة 'زينبيات'، للكاتبة الصحفية زينب وهبة، والمقرر أن يكون متوفر في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024. اقرأ أكثر ⮕

البنك التجاري الدولي يشارك في أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023البنك التجاري الدولي يشارك في أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 اقرأ أكثر ⮕