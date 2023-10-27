القوات الجوية والدفاع الجوي ..المتحدث العسكري: تكثيف تأمين المجال الجوي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية

المتحدث العسكريوأوضح المتحدث العسكري أن نتائج التحقيقات أسفرت بأن طائرتي موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع إضافة إلى سقوط الآخرى بطابا.

المتحدث العسكريوشدد المتحدث العسكري على أن قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي تكثفان أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

المتحدث العسكري: تكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولةسقوط جسم غريب في نويبع وطائرة موجهة بدون طيار في طابا. اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري بعد حادثي نويبع وطابا: تكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهاتأعلن المتحدث العسكري تفاصيل سقوط جسم غريب في مدينتي نويبع وطابا. وصرح المتحدث العسكري، في بيان صادر اليوم الجمعة أنه في إطار متابع اقرأ أكثر ⮕

طائرات بدون طيار| المتحدث العسكري يعلن نتائج تحقيقات حادثي طابا ونويبع.. ويؤكد: تكثيف تأمين المجال الجويأعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافط ؛ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة ؛ نتائج التحقيقات الجارية بعد تحليل وجمع المعلومات بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا. اقرأ أكثر ⮕

سماء مصر وأرضها بأمان.. المجال الجوي تحت السيطرة وتحركات بكافة الاتجاهات الاستراتيجيةتدرك القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية خطورة ما تمر به المنطقة جراء الصراع القائم بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس داخل قطاع غزة منذ 21 يوما اقرأ أكثر ⮕

'آياتا' تطالب شركات الطيران بتلبية احتياجات ذوي الهممأعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا) عن نتائج المسح العالمي للمسافرين لعام 2023 المتعلق بإمكانية وصول الركاب ذوي الإعاقة إلى النقل الجوي، اقرأ أكثر ⮕

عاجل- المتحدث العسكري يكشف نتائج التحقيقات في حادثي طابا ونويبعكشف المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة، عن نتائج التحقيقات في حادث سقوط مسيرتين في منطقتي نويبع وطابا، اليوم الجمعة. اقرأ أكثر ⮕