القنصل الفلسطيني بالإسكندرية يستقبل وفد قنصلية ليبيا للتضامن مع فلسطين

عميد السلك القنصلي بالإسكندرية بمقر القنصلية العامة بالإسكندرية للتضامن مع فلسطين جراء الأحداث الجارية.

وأطلع السفير بدران الوفد على اعتداءات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وعدوانها الدموي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني والجرائم التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية وتستخدم فيها الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الفسفورية والعنقودية ، واستمرار آلة الحرب الإسرائيلية في تدمير وقتل البشر.

أزهرية الإسكندرية: معهد أبي العزائم يحصد المركز الأول في كرة اليد وأشار إلى شن إسرائيل حملة قطع الإمدادات بالإحتياجات الأساسية عن المواطنين المدنيين العزل في أبشع أشكال العقوبات الجماعية مثل قطع الكهرباء والمياه والأدوية والوقود والانترنت، واستمرار جرائم القتل والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين وأرضهم ومنازلهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومركباتهم في الضفة الغربية والقدس. headtopics.com

واكد القنصل العام الليبي والوفد المرافق له على دعم دولة ليبيا الشقيقة حكومه وشعبا للقضية الفلسطينية وقدموا العزاء في شهداء الشعب العربي الفلسطيني المناضل.

حزب التجمع يطلق حملة شعبية لدعم الشعب الفلسطينى ​قرر المكتب السياسي لحزب التجمع، في اجتماعه اليوم السبت، إطلاق الحملة الشعبية المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، لتكون جبهة شعبية مصرية للتضامن مع أشقائنا الفلسطينيين اقرأ أكثر ⮕

اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني تدعو لوقفة احتجاجية أمام مبنى المفوضية الأوروبية الاثنين المقبلسيقدم أعضاء اللجنة عريضة احتجاج إلى مقر المفوضية بمبنى نيل سيتي اقرأ أكثر ⮕

الرئيس الفلسطيني يدعو لعقد قمة عربية طارئة لوقف العدوان على غزةدعا الرئيس الفلسطيني، إلى عقد قمة عربية طارئة؛ لوقف العدوان الوحشي على شعب فلسطين. اقرأ أكثر ⮕

جرح لا يندمل.. محمد عساف: «حتى الروح تبكي وهي تشاهد وداع الأحبة»عبر الفنان الفلسطيني، محمد عساف، عن حزنه بسبب ما يحدث في بلده فلسطين. اقرأ أكثر ⮕

مواقف النجوم الإنسانية مع فلسطين| عمرو دياب وأحمد عز يتبرعان بمبالغ ضخمة.. علا غانم ترغب في تبني طفلة.. وتواصل حملات الهلال الأحمرمع تزايد الجهود جمعية لدعم فلسطين في أزمة الحرب على قطاع غزة، حرص عدد من نجوم الفن على إعلاء قيم الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في محنته. اقرأ أكثر ⮕

قررت شركة The Waterway Developments عدم حضور Ballon d’Orفي ظل الأحداث المؤسفة في دولة فلسطين وتضامناً مع الشعب الفلسطيني إيماناً منها بالمسؤولية الإنسانية وتعزيز السلام والعدالة في جميع أنحاء العالم. اقرأ أكثر ⮕