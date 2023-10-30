القنوات الناقلة لمباراة إياب الأهلي وصن داونز.. هل يحقق «الأحمر» الفوز؟

10:34 ص | الإثنين 30 أكتوبر 2023يرغب الكثير من محبي المارد الأحمر، في معرفة القنوات الناقلة لمباراة العودة بين الأهلي وصن داونز، وسط تساؤلات عديدة، كان أبرزها هل سيثأر فريق القلعة الحمراء ويحقق الريمونتادا في الإياب؟، ومن المنتظر أن تقام المباراة الأربعاء المقبل في تمام الساعة الـ8 مساءً على أرض ستاد القاهرة الدولي.

فى ظل حصول قنوات أون تايم سبورتس على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي، ستقوم بنقل مبارة الإياب في دور نصف نهائي الدوري الأفريقي بين الأهلي وصن داونز الجنوب الأفريقي، الأربعاء المقبل.، في دور نصف نهائي الدوري الأفريقي، وسط حضور جماهيري كبير من مشجعي الأهلي.، جميع مباريات البطولة، عبر تردادتها المفتوحة على القمر الصناعي المصري نايل سات، إضافة إلى شبكة قنوات أبوظبي الرياضية وبي إن سبورتس المفتوحة.

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونزالموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونزالموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

شوط أول سلبي بين الأهلي وصن دوانز - بوابة الشروقانتهى الشوط الأول لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي على ملعب لوفتس فيرسفيلد اقرأ أكثر ⮕

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