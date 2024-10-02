القوات الإسرائيلية تستهدف أحياء جنوبي بيروت

قالت وسائل إعلامية فجر اليوم الأربعاء إن الطيران الحربي ال إسرائيل ي قصف أهدافا في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأصدر الجيش إنذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدا في حي حارة حريك.

وزعم الجيش أنتم متواجدون بالقرب من منشآت خطيرة تابعة لحزب الله حيث ستعمل القوات الإسرائيلية بقوة ضدها.واستهدفت غارات جوية إسرائيلية مساء الثلاثاء أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت فتركزت الأولى في منطقة بئر حسن قرب طريق مطار بيروت الدولي فيما استهدفت الأخرى منطقة الجناح وأصابت مبنى قرب مستشفى الزهراء الجامعي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بداية الأمر أنه استهدف بيروت بضربة دقيقة دون الإدلاء بأي تفاصيل، ولاحقا قال في بيان إنه استهدف محمد جعفر قصير قائد "الوحدة 4400" في حزب الله.الرئيس السيسى: نرفض انتهاك سيادة لبنان ونحذر من مغبة الإمعان فى التصعيد العسكرىالأحد المقبل إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر

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