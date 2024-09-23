القرم: لبنان دخلت الحرب من بابها الواسع.. و 600 شهيد وجريح

قال جوني القرم، وزير الاتصالات ال لبنان ي، إن لبنان دخلت على ال حرب من بابها الواسع، حيث وصل عدد الشهداء والجرحى، إلى 600 شهيد وجريح ما يشير إلى أنه لا توجد حدود الآن للضربات الإسرائيلية.

وتابع: «تم عقد جلسة لمجلس الوزراء ومن بعد الجلسة عقد اجتماع للجنة الطوارئ، وتحدثوا عن الموضوع بتفاصيله، ومن المعلوم أن وزير الداخلية طلب من المدارس إيواء النازحين، فالمدارس الرسمية بكل المناطق اللبنانية استقبلت عددا كبيرا من النازحين». أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، عن قلقه بشأن العدد الكبير من الضحايا المدنيين إثر الغارات الإسرائيلية على لبنان، حسبما ذكر ممثله ستيفان دوجاريك.

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