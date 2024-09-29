القديس بولس يقدم وعظا مميزا حول صداقة الكسيح و يسوع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ألقى الأب بولس جرس الأمين العام لمجلس كنائس مصر سابقا عظة مميزة اليوم الأحد الأول من بابة، حيث استعرض قصة الكسيح الذي حمله أربعة أصدقاء إلى يسوع، مستندًا إلى إنجيل مرقس 2: 1-12.ووصف يسوع بأنه"حمل الله الذي يحمل خطايا العالم"، مؤكدًا على دوره كفادي ومخلص وشافي للأمراض.

أما الكسيح، فتم تصويره كشخص عاجز جسديًا واجتماعيًا، حيث تركه أهله، لكنه ما زال يحتفظ ببعض الأمل من خلال أصدقائه الذين بقوا أوفياء له.واستعرض الأب بولس أربعة أفعال قام بها الأصدقاء الأربعة، وهي: جاءوا، عجزوا، نقبوا، كشفوا، ودلّوا، حيث أشار إلى أن هذه الأفعال تعكس إيمانهم ووفاءهم وجهودهم في البحث عن شفاء لصديقهم، وعدم توقفهم أمام الصعوبات.

وفي ختام العظة، طرح الأب بولس سؤالًا ملهمًا:"إلى من وإلى أين نحمل الأصدقاء ويحملونا؟"، مما دعا الحضور للتفكير في أهمية الصداقة والدعم المتبادل في حياتهم. تُعد هذه العظة دعوة للتأمل في معاني الصداقة والإيمان، وكيف يمكن للأصدقاء أن يكونوا عونًا لبعضهم في الأوقات الصعبة.

يسوع، الكسيح، الصداقة، العظة، الكنيسة

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



AlBawabaNews / 🏆 9. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

الأنبا مرقس يترأس الاحتفال بعيد الصليب والقديس منصور بالقوصيةاحتفل أبناء كاتدرائية قلب يسوع الأقدس للأقباط الكاثوليك بالقوصية، مساء الخميس، بعيد الصليب (١٧ توت)، الذي تزامن مع الاحتفال بعيد القديس منصور دي بول، مؤسس راهبات المحبة.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

البابا فرنسيس : لا يمكن الحوار مع الشيطان ولننتصر عليه مثلما فعل يسوعأجرى قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتكيان صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين، في ساحة القديس بطرس، ليواصل تعليمه والذي تمحور اليوم حول الشيطان. وأشار في بداية حديثه إلى رواية الإنجيل حسب القديس متى حول يسوع الذي سار به الروح القدس إلى البرية ليجربه إبليس (متى ٤، ١).

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

اللقاء الشهري للأنبا ميخائيل بمجمع كهنة حلوانالتقى نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان، والمعصرة، وتوابعها، ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم، بمجمع كهنة الإيبارشية بدير القديس العظيم الأنبا برسوم بالمعصرة.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

كيف تحافظ على وحدة المعالجة المركزية الخاصة بك في حالة جيدة؟يقدم هذا المقال نصائح حول كيفية الحفاظ على وحدة معالج كمبيوتر في حالة جيدة، بما في ذلك إيجاد مبرد جيد، تنظيم تدفق الهواء داخل الكمبيوتر، وتجنب رفع تردد التشغيل بشكل مفرط.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

إبراهيم العريس يقدم ماستر كلاس للنقد السينمائي بمهرجان وهرانيقدم السينمائي الفني إبراهيم العريس، ماستر كلاس حول النقد السينمائي ضمن فعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

لو بتحبى ستايل الشعر الأفريقى.. 6 تسريحات قديمة رجعت من جديدتسريحات الشعر الأفريقى من أشهر تسريحات الشعر التى تعطى مظهرا مميزا وتفضلها الفتيات دائما.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »