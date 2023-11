القانون ينظم أهداف وضوابط تشكيل صندوق رعاية الطفولة والأمومة

، على أن يتبع المجلس صندوق يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى، يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس المجلس، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: مكمل للدستور.. أهداف مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومةيهدف مشروع الطفولة والأمومة، الذي وافق عليه مجلس النواب، إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستو..

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: بعد إقرار قانونه الجديد.. تعرف على أهداف المجلس القومى للطفولة والأمومةحددت المادة (2) من مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، أهداف المجلس.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: تعرف على تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: القانون ينظم حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريية العقاريةيجيز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في المادة 30 لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: تعرف على موارد صندوق رعاية المبتكرين وآليات تحصيلهايُفرض لصالح صندوق رعاية المبتكرين رسم ترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره (5%) من الموازنة المعتمدة للجامعة

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: صندوق رعاية المبتكرين يفتح باب التسجيل في الدورة الثالثة بالجامعات والمراكز والمعاهدأعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن فتح باب التسجيل في الدورة الثالثة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕