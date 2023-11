القاهرة الإخبارية: عدد من حاملى الجنسيات المزدوجة يصلون رفح اليوم

وأشار مراسل القناة، إلى أن اليوم سيشهد زخمًا كبيرا داخل منفذ رفح البري، كاشفا عن تجهيز نحو 100 شاحنة تحمل مساعدات لنقلها إلى الأشقاء في غزة، حيث تجرى الآن إنهاء الإجراءات الخاصة بدخول هذا العدد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: القاهرة الإخبارية: مزدوجى الجنسية ينهون إجراءات عبورهم معبر رفح للجانب المصرىقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن حاملى الجنسيات المزدوجة من الفلسطينيين، يبدأون إنهاء إجراءات الخروج من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، استعدادا لدخولهم إلى الجانب المصري من معبر رفح.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: «القاهرة الإخبارية»: توافد المجموعة الأولى من حاملي الجنسية المزدوجة إلى معبر رفحالقاهرة الإخبارية توافد المجموعة الأولى من حاملي الجنسية المزدوجة إلى معبر رفح | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: «القاهرة الإخبارية»: توافد المجموعة الأولى من حاملي الجنسية المزدوجة إلى معبر رفحالقاهرة الإخبارية توافد المجموعة الأولى من حاملي الجنسية المزدوجة إلى معبر رفح | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: حاملو الجنسيات المزدوجة يوجهون الشكر لمصر لتيسير عبورهم من معبر رفح (فيديو)عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا حول توجيه حاملى الجنسيات المزدوجة الشكر لمصر، لتيسير عبورهم من معبر رفح، حيث قالت إحدى السيدات العابرات لمعبر رفح: 'شكرا لمصر'

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: فيديو لخروج المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة عبر معبر رفحبثت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات مصورة ترصد خروج المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: القاهرة الإخبارية ترصد لحظة خروج حاملي الجنسيات عبر معبر رفح البري (فيديو)رصدت قناة القاهرة الإخبارية، خروج المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة من 'غزة' عبر معبر رفح البري.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕