القانون يحدد شروط الحصول على براءة اختراع والرسوم المفروضة .. تفاصيل

ووفقا للمادة، تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم وأحوال الإعفاء منها، ويتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص. وتنص المادة 12، على أن يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى مكتب براءات الاختراع وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد، ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة.

وتنص المادة 13، على أن يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن بياناً كاملاً عن موضوعه، وعن أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب، ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها، وأن يُرفق بالطلب رسم هندسي للاختراع عند الاقتضاء.

وجاء بالمادة، أنه إذا كان الطلب متعلقاً باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية، أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية، أو تراثاً حضارياً أو بيئياً، فيجب أن يكون المخترع حاصلاً على مصدرها بطريقة مشروعة، فإذا كان الطلب متعلقاً بكائنات دقيقة وجب على الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات، وأن يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: موعد سحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2023.. التفاصيلحدد مجلس الدولة شروط الالتحاق بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من خريجي كليات القانون بالجامعات المصرية من دفعة 2023،

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: موعد سحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة 2023.. التفاصيلحدد مجلس الدولة شروط الالتحاق بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من خريجي كليات القانون بالجامعات المصرية من دفعة 2023،

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: 11 نوفمبر.. موعد سحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2023حدد مجلس الدولة شروط الالتحاق بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، من خريجي كليات القانون بالجامعات المصرية من دفعة 2023، بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 30 عاما.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: 11 نوفمبر سحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2023حدد مجلس الدولة شروط الالتحاق بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، من خريجي كليات القانون بالجامعات المصرية من دفعة 2023، بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 30 عاما.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: بأمر القانون.. لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليهحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 شروط ترقية الموظفين، مع الاخذ في الاعتبار محو ضرروة محو الجزاء الموقع عليه ونص القانون على انه يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار...

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: فض خناقة بـ النار والبنزين | تصرّف صادم من فرارجي بالشرقيةكشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕