القاهرة الإخبارية: الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي لوقف العنف في غزة

عيد عبدالهادي: القصف الإسرائيلي البري على غزة تهديدًا إنسانيًا غير مسبوقأفادت فضائية"القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في قطاع غزة.

عيد عبدالهادي: القصف الإسرائيلي البري على غزة تهديدًا إنسانيًا غير مسبوق«المصريين الأحرار»: هناك محاولات ممنهجة ومُدبرة تدفع وتزج بالدولة في حروبالقاهرة الإخبارية تنشر أول صور لـ مكان سقوط صاروخ على طاباالقاهرة الإخبارية تنشر أول فيديو لـ موقع سقوط صاروخ طابا

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي بشان وقف العنف فى غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي بشان وقف العنف فى غزة. اقرأ أكثر ⮕

120 دولة تصوت لصالح المشروع العربي بالأمم المتحدة لوقف العنف في غزة وحماية المدنيينصوتت 120 دولة لصالح مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف العنف في غزة وحماية المدنيين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. اقرأ أكثر ⮕

88 دولة تصوت لصالح مشروع قرار عربي بالأمم المتحدة يدعو لوقف فوري للحرب في غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن 88 دولة تصوت لصالح مشروع قرار عربي في الجمعية العام للأمم المتحدة يدعو الى الوفق الفوري للعنف في غزة. اقرأ أكثر ⮕

120 دولة تصوت لصالح مشروع قرار عربى بالأمم المتحدة يدعو لوقف فورى للحرب في غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن 120 دولة تصوت لصالح مشروع قرار عربي في الجمعية العام للأمم المتحدة يدعو الى الوفق الفوري للعنف في غزة، بينما صوتت 14 دولة ضد القرار اقرأ أكثر ⮕

كواليس استخدام روسيا والصين 'الفيتو' لإفشال مشروع قرار أمريكي بشأن غزةفشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، في تبني مشروع قرار أمريكي لا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت 'القاهرة الإخبارية'. اقرأ أكثر ⮕

منظمة الأمم المتحدة: لا مكان آمنا في غزةأكدت منظمة الأمم المتحدة أنه لا مكان آمنًا في غزة، حسبما أفادت قناة 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل قبل قليل. اقرأ أكثر ⮕