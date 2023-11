القاهرة الإخبارية: شهداء وجرحى في استهداف مدرسة تؤوي نازحين غرب غزة

ووفقًا للتقرير اليومي الصادر عن الوزارة، ارتفع عدد الشهداء إلى 8850 شهيدًا، في حين بلغ عدد الجرحى أكثر من 24 ألف شخص.أما فيما يتعلق بالضفة الغربية، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 130 شهيدًا، والجرحى إلى 2100 منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا".

وأكدت الوزارة أن أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين، مما يبرز تأثير العنف الهائل على الفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع الفلسطيني.

