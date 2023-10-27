القاهرة الإخبارية: طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع و طابا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب: أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، أن طائرات حربية مصرية قامت بالتحليق فوق مدينتي طابا منذ الفجر وحتى الآن. جاء ذلك في نبـأ عاجل بثته فضائية القاهرة الإخبارية، صباح الجمعة، حسبما صرح شهود عيان للقناة.

كتب - محمود مصطفى أبوطالب: أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، أن طائرات حربية مصرية قامت بالتحليق فوق مدينتي طابا منذ الفجر وحتى الآن. جاء ذلك في نبـأ عاجل بثته فضائية القاهرة الإخبارية، صباح الجمعة، حسبما صرح شهود عيان للقناة.

القاهرة الإخبارية: طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع و طاباالقاهرة الإخبارية طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع و طابا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا منذ الفجر وحتى الآنأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، عن شهود عيان للقاهرة الإخبارية: طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا منذ الفجر وحتي الأن. اقرأ أكثر ⮕

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا منذ الفجر وحتى الأنشهود عيان للقاهرة : طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا منذ الفجر وحتى الأن اقرأ أكثر ⮕

شهود عيان: طائرات حربية مصرية تحلق فوق طابا ونويبع منذ الفجرنقلت فضائية القاهرة الإخبارية، عن شهود عيان، القول إن طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا منذ الفجر وحتى الأن. اقرأ أكثر ⮕

طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا منذ الفجر وحتى الآنسقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية، صباح اليوم، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية تنشر أول صور لـ مكان سقوط صاروخ على طابانشرت قناة القاهرة الإخبارية صورًا أولية للتلفيات التي أحدثها صاروخ سقط منذ قليل في مدينة طابا. اقرأ أكثر ⮕