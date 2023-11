القاهرة الإخبارية: استهداف قوة للاحتلال جنوب غزة بقذيفة 'آر بى جى'

كان استشهد خمسة فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الخميس، مخيم "الشاطئ" فى قطاع غزة.وقالت مصادر بالقطاع، إن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة صواريخ مُحيط مدرسة "أبو عاصي" التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونورا" في مُخيم الشاطئ، علما بأن المدرسة تضم آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد خمسة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

