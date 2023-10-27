القاهرة الإخبارية.. الخارجية الفلسطينية: ندعو للتدخل لوقف الحرب على غزة

أفادت فضائية"القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلًا عن وزارة الخارجية الفلسطينية، بأنها تدعو العالم أجمع للتدخل الفوري لوقف التطورات السريعة والخطيرة في حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف العنف في غزةالقاهرة الإخبارية تنشر أول فيديو لـ موقع سقوط صاروخ طابا

أفادت فضائية"القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلًا عن وزارة الخارجية الفلسطينية، بأنها تدعو العالم أجمع للتدخل الفوري لوقف التطورات السريعة والخطيرة في حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف العنف في غزةالقاهرة الإخبارية تنشر أول فيديو لـ موقع سقوط صاروخ طابا

الخارجية الفلسطينية تُطالب بتدخل فوري لوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزةطالبت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، العالم أجمع بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ضوء التطورات الأخيرة المتسارعة، خاصة قطع الاتصالات والانترنت والقصف عبر المسبوق والمتواصل. اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر الفلسطيني: وضع خطط بديلة لإنقاذ المصابين في غزةقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريحات خاصة لـ القاهرة الإخبارية، إنه يتم العمل على وضع خطط أخرى للتدخل لإنقاذ المصابين في غزة جراء الأوضاع الكارثية. اقرأ أكثر ⮕

الفصائل الفلسطينية: قصف تل أبيب ردا على الاعتداءات الإسرائيلية في غزة.. فيديوأفادت الفصائل الفلسطينية، أن هناك قصف على تل أبيب، وجاء ذلك ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يؤكد أن القصف الكبير على غزة مرحلة جديدة فى الحربأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أن القصف الكبير الجاري الآن على غزة مرحلة جديدة في الحرب على القطاع. اقرأ أكثر ⮕

بث مباشر| قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزةتعرض قناة القاهرة الإخبارية في بث مباشر الآن، القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

هجوم شامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزةأفادت قناة 'القاهرة الإخبارية' نقلا عن مصادر إسرائيلية، ببدء الهجوم البري الشامل على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕