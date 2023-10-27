القاهرة الإخبارية.. مندوب فلسطين: إسرائيل انتهكت كافة مواد اتفاقية جنيف

"، اليوم الجمعة، الدول الأطراف في اتفاقية جنيف باعتبارها الطرف الثالث في الاتفاقية بإلزام إسرائيل باحترام هذه القواعد، بل واتخاذ إجراءات ضدها وفق بنود الاتفاقية.

وأضاف مندوب فلسطين الدائم لمجلس حقوق الإنسان:"يبدو أن اتفاقيات قانون الحرب التي صدرت من محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 1907 يُراد لها أن يتم تنفيذها فقط في أوكرانيا تجاه العملية العسكرية الروسية، لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل نجد موقفًا مَعيبًا ومُخجلًا وغير مقبول من كثير من الدول التي تدعي بأنها حامية حقوق الإنسان، فهي ازدواجية معايير تقتل كل المنظومة القانونية الدولية رويدًا رويدًا".

وعبر عن أسفه من أن الإرادة الدولية لم تستطع التوصل إلى قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، في ظل ما يُنفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. headtopics.com

وطالب"خريشة" المدعي العام للجنائية الدولية ببدء التحقيق الفوري ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في غزة، غير أن تل أبيب تعتبر نفسها فوق القانون تحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية.سكرتير عام حزب الغد: ما يحدث في غزة جريمة حربالقاهرة الإخبارية تنشر أول صور لـ مكان سقوط صاروخ على طاباالمتحدث العسكري: المسيرتان في نويبع وطابا قادمتان من جنوب البحر الأحمر

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: على إسرائيل إيقاف الحرب وإنقاذ الفلسطينيين في غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يقول على إسرائيل إيقاف الحرب وإنقاذ المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية.. مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: على إسرائيل إيقاف الحربنقلت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، تصريحات السفير رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، والتي قال فيها، إنه على إسرائيل إيقاف الحرب وإنقاذ المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

مسؤول فلسطيني: اللجنة الدولية المستقلة تحقق في الانتهاكات الإسرائيليةإبراهيم خريشة مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان يؤكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي انتهكت الـ149 مادة باتفاقية جنيف الرابعة، مشددًا على أنها عليها التزامات، وبخاصة اقرأ أكثر ⮕

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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة باكياً: 3 آلاف طفل و1700 امرأة قتلتهم إسرائيلمندوب فلسطين بالأمم المتحدة باكياً: 3 آلاف طفل و1700 امرأة قتلتهم إسرائيل في حرب الإبادة اقرأ أكثر ⮕