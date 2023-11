القاهرة الإخبارية: عدد من حاملي الجنسيات والمصابين يصلون مصر عبر معبر رفح

في سياق متصل، قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يحاول الدخول بريًا في المناطق الشمالية لقطاع غزة، والتي تضم بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا، حيث توغلت الآليات والدبابات العسكرية إلى داخل هذه المناطق، مشيرًا إلى أن الاشتباكات تدور هناك بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.غزة: 70% من خدمات المستشفى الإندونيسي مهددة بالتوقف بسبب نفاد الوقودعاجل.. وصول أول فوج من المصابين الفلسطينيين إلى مصر (صور)

قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن حاملى الجنسيات المزدوجة من الفلسطينيين، يبدأون إنهاء إجراءات الخروج من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، استعدادا لدخولهم إلى الجانب المصري من معبر رفح.

