القاسمي يتفقد جناحي هيئة الكتاب ودار الكتب بمعرض الشارقة الدولي للكتاب ويشيد بالمشاركة المصرية

فيما تشارك دار الكتب والوثائق القومية بعدد من العناوين أبرزها، دستور 1923،و العقاد الذي لا يعرفه الكثيرون،وعبد الرحمن الرافعي، وكتاب الآثار،وبحر الأنساب.الحرب تشتعل بين إيمي شومر وأسيا جاكسون بسبب فلسطين

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MOBTADA: «القاسمي» يشيد بالمشاركة المصرية في معرض الشارقة الدولي للكتاب (صور)تفقد سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جناحي الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية، وذلك ضمن المشاركة المصرية الرسمية بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الـ42 تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: انطلاق معرض الشارقة للكتاب 2023 بمشاركة 2033 ناشرا من 108دولة.. غدًاتطلق هيئة الشارقة للكتاب الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولى للكتاب، غدًا، والتي سجلت أكبر حضور عالمي للدول المشاركة في فعالياته منذ انطلاقه في العام 1981.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: هيئة الكتاب تشارك بـ 700 عنوان في معرض الشارقة الـ 42تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بأكثر من 700 عنوانًا من إصدراتها بكافة ا

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: هيئة الكتاب تشارك بأكثر من 700 عنوانًا في معرض الشارقة الـ 42تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بأكثر من 700 عنوانًا من إصدراتها بكافة السلاسل المختلفة.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: هيئة الكتاب تشارك بأكثر من 700 عنوان في معرض الشارقة الـ42تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بأكثر من 700 عنوان من إصدراتها بكل السلاسل المختلفة.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: هيئة الكتاب تشارك فى معرض الشارقة الدولى 2023 بـ 700 عنوانتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، فى الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولى للكتاب، بأكثر من 700 عنوانًا من إصدراتها بكافة السلاسل المختلفة.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕