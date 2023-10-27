القاهرة الإخبارية.. جلسة طارئة للأمم المتحدة بشأن التصعيد في غزة «بث مباشر»

عيد عبدالهادي: القصف الإسرائيلي البري على غزة تهديدًا إنسانيًا غير مسبوقبدأت فضائية"القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، عرض بثًا مباشرًا للجسلة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، للتصويت على مشروع قرار عربي يدعو إلى الوقف الفوري للعنف في قطاع غزة.

عيد عبدالهادي: القصف الإسرائيلي البري على غزة تهديدًا إنسانيًا غير مسبوقبدأت فضائية"القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، عرض بثًا مباشرًا للجسلة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، للتصويت على مشروع قرار عربي يدعو إلى الوقف الفوري للعنف في قطاع غزة.عيد عبدالهادي: القصف الإسرائيلي البري على غزة تهديدًا إنسانيًا غير مسبوقعيد عبدالهادي: القصف الإسرائيلي البري على غزة تهديدًا إنسانيًا غير مسبوقجيش الاحتلال الإسرائيلي: المقذوف الذي سقط في مصر مرتبط بتهديد جوي

بث مباشر| قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزةتعرض قناة القاهرة الإخبارية في بث مباشر الآن، القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

بدء جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان الإسرائيلى على غزةبدأت جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان الإسرائيلي على غزة. اقرأ أكثر ⮕

مندوبة واشنطن: نعمل على إيصال المساعدات إلى غزةنقلت قناة القاهرة الإخبارية، جلسة مجلس الأمن يصوت على مشروعي قرارين أمريكى وروسى بشأن غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي بشان وقف العنف فى غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي بشان وقف العنف فى غزة. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي لوقف العنف في غزةأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

اليوم.. جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم حول العدوان على غزةتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، جلسة عامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة، والتي تناقش القضية الفلسطينية عقب العدوان الإسرائيلي على غزة، حسبما أقادت قناة 'القاهرة الإخبارية'. اقرأ أكثر ⮕