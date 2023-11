القاهرة الإخبارية: دفعة جديدة من جرحى غزة يصلون اليوم مصر عبر معبر رفح

وأشار مراسل القناة، إلى أن اليوم سيشهد زخمًا كبيرا داخل منفذ رفح البري، كاشفا عن تجهيز نحو 100 شاحنة تحمل مساعدات لنقلها إلى الأشقاء في غزة، حيث تجرى الآن إنهاء الإجراءات الخاصة بدخول هذا العدد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: 55 شاحنة مساعدات تعبر لغزة اليوم.. والإعداد لـ100 شاحنة غدا.. مسئول الهلال الأحمر الفلسطينى: القطاع يعانى وفخورة بوقوف مصر بجانبنا.. باحث لإكسترا نيوز: الدولة المصرية تسعى لإنقاذ أكبر عدد من مصابى غزةأعلن مراسل قناة القاهرة الإخبارية، دخول 55 شاحنة مساعدات مختلفة من مصر إلى قطاع غزة اليوم والإعداد لدخول 100 شاحنة غدا، وكانت مصر استقبلت عددا من الجرحي الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: مرور شاحنات المساعدات وسيارات الإسعاف من مصر لقطاع غزة عبر معبر رفحأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل لها، أن هناك مرور لشاحنات المساعدات وسيارات الإسعاف من مصر لقطاع غزة عبر معبر رفح لنقل عدد من المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: الصحة الفلسطينية: مصر وافقت على إدخال أول دفعة من المرضى للعلاج لديهاذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، في بيان لها، أن مصر وافقت على إدخال دفعة أولى من المرضى للعلاج لديها عبر معبر رفح البري.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: بدء مرور الشاحنات وسيارات الإسعاف المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفحأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأنها ترصد مرور شاحنات وسيارات إسعاف من مصر لقطاع غزة عبر معبر رفح.

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: بالفيديو.. عبور شاحنات وسيارات إسعاف من مصر لقطاع غزة عبر معبر رفحعرضت فضائية القاهرة الإخبارية مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، لمرور عددًا من الشاحنات وسيارات الإسعاف المصرية عبر معبر رفح في اتجاه قطاع غزة لنقل عدد من المصابين والجرحى للعلاج بالمستشفيات المصرية.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: وصول عشرات الجرحى الفلسطينيين إلى معبر رفح لنقلهم إلى المستشفيات المصريةعرضت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، لحظات وصول عشرات الجرحى من أهالي قطاع غزة وخروج فلسطينيين من حملة الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح البري.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕