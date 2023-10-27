القاهرة الإخبارية: توقف مناحي الحياة في غزة.. والمستشفيات معرضة للاستهداف

وأضافت «عوكل»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن سيارات الإسعاف لا تستطيع انتشال ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، لافتةً إلى أن سيارات الإسعارف يتم استهدافها بشكل مباشر، كما أن مستشفى الشفاء، الذي ينزح إليه 50 ألف مواطن فلسطيني في قطاع غزة، بحثًا عن الأمان، هو الآن مُعرض للخطر، موضحةً أنه يتم استهداف المستشفيات الأخرى، وهي عُرضة للخطر أيضًا.

وأوضحت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من قطاع غزة، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق القنابل المُضيئة بشكل مُكثف في حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة، فضلا عن أن هناك قصف مدفعي إسرائيلي عنيف ومستمر على شرق محافظة خان يونس بجنوب قطاع غزة، وسط دعوات من الفلسطينيين دعوات للخروج في تظاهرات ومسيرات حاشدة في مناطق الضفة الغربية المحتلة، لدعم قطاع غزة.

وأكدت أن هناك تعمد من جيش الاحتلال بعزل قطاع غزة عن العالم وتعرضه للقصف الإسرائيلي برًا وبحرًا وجوًا، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة، مع انقطاع الاتصال عن أكثر من مليوني فلسطيني هناك، وتأتي المسيرات الداعمة لغزة في الضفة المحتلة استجابة لدعوات المقاومة بالنفير العام نصرة لغزة ولوقف العدوان وحرب الإبادة ضد المدنيين. headtopics.com

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، بأن الغارات الإسرائيلية تسببت بقطع خطوط الاتصال وشبكات الإنترنت عن كامل القطاع، ما ينذر بارتكاب مزيد من المجازر وجرائم الإبادة بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام العالمية، كما أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرق مدينة بيت حانون شمال قطاع غزةوسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي متواصل جنوب غزة ورفح وخان يونسخارجية إسرائيل: حادث مصر اليوم جاء بسبب صواريخ وطائرات أطلقها الحوثيونمراسل القاهرة الإخبارية: واشنطن تعمل على إيجاد ممر آمن للمدنيين في غزةجيش الاحتلال...

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