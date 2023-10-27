القاهرة الإخبارية تنشر أول فيديو لـ موقع سقوط صاروخ طابا

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، قد ذكرت، في نبأ عاجل لها، أن مصادر مطلعة أشارت إلى سقوط صاروخ في طابا المصرية؛ ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.وأفادت قناة"القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن حادث سقوط صاروخ في مدينة طابا لم يسفر عن أية وفيات فيما ارتفع عد المصابين إلى ستة أشخاص.

وكان مصدر مطلع، نفى الأنباء التي تحدثت عن إقامة مصر مستشفيات ميدانية قرب الحدود مع قطاع غزة استعدادًا لنقل الجرحى الفلسطينيين. ومن جهة أخرى، أفادت قناة"القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية توغل برية محدودة ستستمر خلال الليل.

ونقلت القناة عن مراسلتها أن هناك احتمالًا لشن هجوم بري من قبل الاحتلال الإسرائيلي نحو شمال قطاع غزة في الساعات المقبلة.كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي ببيت حانون وشرق البريجالقاهرة الإخبارية تنشر أول صور لـ مكان سقوط صاروخ على طابامصادر: الصاروخ استهدف مبنى إسعاف طابا والمبنى السكنى لإدارة المستشفى headtopics.com

القاهرة الإخبارية تنشر أول صور لـ مكان سقوط صاروخ على طابانشرت قناة القاهرة الإخبارية صورًا أولية للتلفيات التي أحدثها صاروخ سقط منذ قليل في مدينة طابا. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: خروج 5 من مصابى حادث طابا واستقرار حالة المصاب السادسنقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر من داخل مستشفى طابا المركزي، قولهم إن 5 مصابين فى حادث سقوط صاروخ طابا خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، واستقرار الحالة الطبية للمصاب السادس. اقرأ أكثر ⮕

سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 6 أشخاص (فيديو)سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 6 أشخاص (فيديو) اقرأ أكثر ⮕

سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 6 أشخاص (فيديو)سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 6 أشخاص (فيديو) اقرأ أكثر ⮕

سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 6 أشخاص (فيديو)سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 6 أشخاص (فيديو) اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: خروج جميع مصابى حادث طابا.. وتحقيقات جارية لكشف الملابساتأفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل، بأن جميع المصابين الـ6 فى حادث سقوط صاروخ فى طابا خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج. اقرأ أكثر ⮕