القاهرة الإخبارية.. الرئاسة الفلسطينية: نرحب بقرار الأمم المتحدة

سكرتير عام حزب الغد: ما يحدث في غزة جريمة حربالقاهرة الإخبارية تنشر أول صور لـ مكان سقوط صاروخ على طاباالمتحدث العسكري: المسيرتان في نويبع وطابا قادمتان من جنوب البحر الأحمر

سكرتير عام حزب الغد: ما يحدث في غزة جريمة حربالقاهرة الإخبارية تنشر أول صور لـ مكان سقوط صاروخ على طاباالمتحدث العسكري: المسيرتان في نويبع وطابا قادمتان من جنوب البحر الأحمر

مندوب مصر بالأمم المتحدة: أوقفوا هذا العبث والحرب بفلسطين وساندوا الحققال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، في كلمة نقلتها القاهرة الإخبارية، موجها كلامه للحاضرين اجتماع الأمم المتحدة: أوقفوا هذا العبث والحرب فورا. اقرأ أكثر ⮕

اليوم.. جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم حول العدوان على غزةتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، جلسة عامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة، والتي تناقش القضية الفلسطينية عقب العدوان الإسرائيلي على غزة، حسبما أقادت قناة 'القاهرة الإخبارية'. اقرأ أكثر ⮕

منظمة الأمم المتحدة: لا مكان آمنا في غزةأكدت منظمة الأمم المتحدة أنه لا مكان آمنًا في غزة، حسبما أفادت قناة 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل قبل قليل. اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة تحذر العالم: «لا يوجد مكان آمن في غزة»أعلنت الأمم المتحدة أن قطاع غزة لا يوجد به «مكان آمن»، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها. اقرأ أكثر ⮕

فى اليوم العشرين لعدوان إسرائيل ..الأمم المتحدة: لا مكان آمنا فى غزةنتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم العشرين، أعلنت الأمم المتحدة عدم وجود مكان آمن في القطاع المحاصر، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: القصف الإسرائيلى دفع سكان غزة للعودة لشمال القطاعنشرت قناة القاهرة الاخبارية خبرا عاجلا نقلا عن الأمم المتحدة التى أكدت إن القصف الإسرئيلى المتواصل على جنوب قطاع غزة دفع نحو 30 ألفًا إلى العودة إلى شمال القطاع مرة أخرى. اقرأ أكثر ⮕