القاهرة الإخبارية.. مندوب فلسطين: الأمم المتحدة هي البيت المدافع عن العدل

في الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في غزة، عرضته قناة"القاهرة الإخبارية"، قائلًا:"المشروع العربي في جوهره من البداية ونحن نقول نريد وقت العدوان، ووقف إطلاق النار فورًا، ونريد إدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية فورًا، ونريد وقف الترحيل القصري فورًا".مندوب مصر الأممي: 120 دولة ساندت مشروع القرار العربي لوقف العنف بفلسطينالقاهرة الإخبارية..

في الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في غزة، عرضته قناة"القاهرة الإخبارية"، قائلًا:"المشروع العربي في جوهره من البداية ونحن نقول نريد وقت العدوان، ووقف إطلاق النار فورًا، ونريد إدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية فورًا، ونريد وقف الترحيل القصري فورًا".مندوب مصر الأممي: 120 دولة ساندت مشروع القرار العربي لوقف العنف بفلسطينالقاهرة الإخبارية.. جوتيريش: سكان غزة سيتكبدون وابلًا من المآسي الإنسانيةالقاهرة الإخبارية تنشر أول صور لـ مكان سقوط صاروخ على طابامصادر: الصاروخ استهدف مبنى إسعاف طابا والمبنى السكنى لإدارة المستشفى

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: على إسرائيل إيقاف الحرب وإنقاذ الفلسطينيين في غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يقول على إسرائيل إيقاف الحرب وإنقاذ المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية.. مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: على إسرائيل إيقاف الحربنقلت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، تصريحات السفير رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، والتي قال فيها، إنه على إسرائيل إيقاف الحرب وإنقاذ المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطينمندوب مصر لدى الأمم المتحدة طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطين | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطينمندوب مصر لدى الأمم المتحدة طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطين | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مندوب مصر بالأمم المتحدة: أوقفوا هذا العبث والحرب بفلسطين وساندوا الحققال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، في كلمة نقلتها القاهرة الإخبارية، موجها كلامه للحاضرين اجتماع الأمم المتحدة: أوقفوا هذا العبث والحرب فورا. اقرأ أكثر ⮕

مندوب مصر بالأمم المتحدة: طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطينقال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، في كلمة نقلتها القاهرة الإخبارية، إنه قد طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطين، بسبب العدوان الإسرائيلي هناك. اقرأ أكثر ⮕