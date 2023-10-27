القاهرة الإخبارية.. جوتيريش: سكان غزة سيتكبدون وابلًا من المآسي الإنسانية

أفادت فضائية"القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلًا عن أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، قوله إن سكان قطاع غزة سيتكبدون وابلًا غير مسبوق من المآسي الإنسانية.

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التاريخ سيحاكمنا .. جوتيريش : غزة ستتكبد وابلا غير مسبوق من المآسيحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، من أنه بدون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبدون وابلا غير مسبوق من المآسي الإنسانية . اقرأ أكثر ⮕

أنطونيو جوتيريش: سكان غزة سيتكبدون خسائر فادحة غير مسبوقةحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، من أنه «بدون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبّدون وابلًا غير مسبوق من المآسي الإنسانية». اقرأ أكثر ⮕

جوتيريش: سكان غزة سيتكبدون وابلا غير مسبوق من المآسي الإنسانية دون تغيير جوهري للأوضاع الراهنةالأمم المتحدة: النظام الإنساني في غزة يواجه انهيارا كاملا. اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة: غزة ستتكبد «وابلا غير مسبوق من المآسي»حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة من أنه 'بدون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبّدون وابلاً غير مسبوق من المآسي الإنسانية'. اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة: غزة ستتكبد 'وابلا غير مسبوق من المآسي'حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، من أنه بدون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبّدون وابلاً غير مسبوق من المآسي الإنسانية . اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة: سكان غزة سيتكبّدون وابلاً غير مسبوق من المآسى الإنسانيةحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم /الجمعة/ من أنه 'بدون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبّدون وابلاً غير مسبوق من المآسى الإنسانية'. اقرأ أكثر ⮕