القاهرة الإخبارية: تجهيز 100 شاحنة استعدادا لنقلها إلى غزة عبر رفح

YOUM7: 55 شاحنة مساعدات تعبر لغزة اليوم.. والإعداد لـ100 شاحنة غدا.. مسئول الهلال الأحمر الفلسطينى: القطاع يعانى وفخورة بوقوف مصر بجانبنا.. باحث لإكسترا نيوز: الدولة المصرية تسعى لإنقاذ أكبر عدد من مصابى غزةأعلن مراسل قناة القاهرة الإخبارية، دخول 55 شاحنة مساعدات مختلفة من مصر إلى قطاع غزة اليوم والإعداد لدخول 100 شاحنة غدا، وكانت مصر استقبلت عددا من الجرحي الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح

