القاهرة الإخبارية في سوريا: سقوط قذائف داخل المستوطنات الإسرائيلية خلال تبادل إطلاق النار

أفاد خليل هاملو، مراسل"القاهرة الإخبارية" في سوريا، أنّ هناك تبادلًا لإطلاق النار وقصفًا مدفعيًا بالجولان السوري المحتل.
وأضاف"هاملو" خلال رسالة على الهواء لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أنّ القذائف التي جرى إطلاقها صباح اليوم سقطت داخل المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الشريط الحدودي من الجولان المحتل، الذي شهد تحليقًا متواصلًا لطائرات الاحتلال.
وذكر حسب -مصادر سورية- إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط موقع"الراهب" عند حدود بلدة عيتا الشعب بــ12 قذيفة بينها قذائف فسفورية. وتابع:"قوات الاحتلال استهدفت موقعين للقوات الحكومية السورية بمحافظة درعا، كما استهدفت الكتيبة 112 مدفعية قرب الجولان السوري". headtopics.com
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القاهرة الإخبارية:تبادل إطلاق نار وقصف مدفعي بالجولان السوري المحتل (فيديو)أفاد مراسل 'القاهرة الإخبارية' في دمشق، خليل هاملو، بوقوع تبادل إطلاق نار وقصف مدفعي بالجولان السوري المحتل. اقرأ أكثر ⮕